Трамп исключил арест Нетаньяху на территории США

Мамдани заявил, что Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (не имеет полномочий для принудительного исполнения решений), который в 2024 году выдал ордер на его арест по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Палестине.