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Трамп исключил арест Нетаньяху на территории США

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют на территории США, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Источник: РБК

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют на территории США, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Биньямина Нетаньяху ни в коем случае не арестуют, пока он находится в Соединенных Штатах Америки», — заявил Трамп.

Президент США призвал вместо Нетаньяху арестовать «тех, кто втянул Иран в эту беспрецедентную спираль смерти и разрушения».

Заявление Трампа последовало за словами мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, что его администрация обсуждает возможность ареста Нетаньяху в случае визита израильского премьера в город на Генассамблею ООН этой осенью.

При этом Мамдани отметил, что не уверен в наличии таких полномочий, и заверил, что не будет создавать новые правила ради этой цели.

Мамдани заявил, что Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (не имеет полномочий для принудительного исполнения решений), который в 2024 году выдал ордер на его арест по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Палестине.

Сам премьер Израиля обвинения отверг.

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