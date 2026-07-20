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В Белгороде погиб мужчина при ударе ВСУ по автомойке

ВСУ продолжают массированные атаки на Белгород и Белгородский округ, один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода.

Источник: РБК

ВСУ продолжают массированные атаки на Белгород и Белгородский округ, один из прилетов пришелся по автомойке в районе улицы Рабочей города Белгорода. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«К сожалению, в результате детонации есть погибший и раненые. Один мужчина погиб от полученных ранений на месте. Личность уточняется», — написал он.

Еще десять мужчин получили ранения, двое в тяжелом состоянии. Фасады и остекления стоящих рядом зданий, 3 автобуса, 20 грузовых и 8 легковушек получили повреждения.

Материал дополняется.

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