Шахматистка Юдит Полгар отказалась от предложения стать президентом Венгрии

49-летняя Юдит Полгар 26 лет возглавляла мировой женский рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) и стала первой женщиной, вошедшей в десятку сильнейших шахматистов. В 1990-е, в возрасте 15 лет, она стала самым юным на тот момент гроссмейстером. Госпожа Полгар побеждала 11 чемпионов мира по шахматам, включая Магнуса Карлсона и Анатолия Карпова. В 2014 году Полгар завершила карьеру, а позже стала почетным вице-президентом FIDE.