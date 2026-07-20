Захарова: Россия в качестве ответа высылает военного атташе Италии

«Да. Это ответная мера», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.
Напомним, недавно Италия объявила о высылке двух военных атташе Посольства России в Риме. Комментируя решение властей республики, в МИД пообещали принять ответные меры.
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