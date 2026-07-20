Зеленский просчитался, уволив Федорова, пишет Economist

Как отмечает журнал, вот уже пять дней Зеленский пытается справиться с кризисом, который он сам же и создал. По словам источников, в офисе Зеленского царит сильное волнение. Как напоминает Economist, когда стало ясно, что Верховная рада не поддержит предложенную Зеленским кандидатуру на пост главы МО, он выдвинул еще по меньшей мере две.