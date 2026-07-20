«Михаил Альбертович, извините»: Сырский принёс публичные извинения Фёдорову за «личное»

«Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жёстким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном», — написал главком ВСУ.
Сырский признался, что информация о существовании конфликта, о котором ранее заявлял Владимир Зеленский, стала для него полной неожиданностью, поскольку он всегда воспринимал свои отношения с Фёдоровым как исключительно рабочие. При этом генерал подчеркнул, что не питает политических амбиций и целиком сосредоточен на выполнении боевых задач.
Ранее Life.ru рассказывал, почему после громкой отставки Михаила Фёдорова на Украине начали требовать увольнения Сырского. Однако украинская пресса писала, что Зеленский вряд ли пойдёт на отставку Сырского — якобы это лишит его влияния на вооружённые силы. Нынешнего главкома считают выгодной для Киева кандидатурой, так как у него отсутствует самостоятельный политический вес.
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