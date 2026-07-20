«Михаил Альбертович, извините»: Сырский принёс публичные извинения Фёдорову за «личное»

Сырский признался, что информация о существовании конфликта, о котором ранее заявлял Владимир Зеленский, стала для него полной неожиданностью, поскольку он всегда воспринимал свои отношения с Фёдоровым как исключительно рабочие. При этом генерал подчеркнул, что не питает политических амбиций и целиком сосредоточен на выполнении боевых задач.