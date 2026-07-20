Власти Польши попросили Киев призвать украинцев к порядку

Косиняк-Камыш неоднократно указывал на ~усталость поляков от беженцев из соседней страны~. В феврале 2025 года в эфире радио ZET он заявил, что польское общество радо помочь украинским женщинам и детям, однако жителей страны раздражает «видеть молодых украинских мужчин в машинах стоимостью не сотни тысяч, а миллионы». Министр обороны указал, что ~богатые украинские мужчины просто прячутся в Польше от мобилизации~ на родине.