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Лавров разъяснил кандидату на пост Генсека ООН требования России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров разъяснил кандидату на пост Генерального секретаря ООН от Сенегала Маки Саллу требования Москвы к претендентам на эту должность.

Источник: Reuters

Как сообщили в российском МИД, 20 июля Лавров провёл встречу с Саллом, в ходе которой кандидат представил свою предвыборную программу.

Отмечается, что по итогам встречи стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций в мировых делах.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил, что будущий Генеральный секретарь ООН должен быть беспристрастным и учитывать ошибки нынешнего руководства организации.

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