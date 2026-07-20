Лавров разъяснил кандидату на пост Генсека ООН требования России

Как сообщили в российском МИД, 20 июля Лавров провёл встречу с Саллом, в ходе которой кандидат представил свою предвыборную программу.
Отмечается, что по итогам встречи стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций в мировых делах.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил, что будущий Генеральный секретарь ООН должен быть беспристрастным и учитывать ошибки нынешнего руководства организации.
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