В Госдуме готовят законопроект об ужесточении запрета сплошных рубок на Байкале

Изменения в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов в июне 2023 года. Более двух лет вокруг документа велись бурные дискуссии, в основном касающиеся поправок, которыми предлагается разрешить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории «в целях воспроизводства лесов». Также разрешался перевод земель лесного фонда в иные категории — по согласованию с отдельной комиссией. На таких землях было предложено разрешить строить дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища.