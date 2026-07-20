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В Госдуме готовят законопроект об ужесточении запрета сплошных рубок на Байкале

Вступивший в силу 1 марта 2026 года закон о рубках погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала будет доработан через поправки к Лесному кодексу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин (ЕР) 20 июля.

Вступивший в силу 1 марта 2026 года закон о рубках погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала будет доработан через поправки к Лесному кодексу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин (ЕР) 20 июля.

Содержание анонсированного им документа на данный момент неизвестно. Поправки, пояснил депутат, призваны «сбалансировать» задачи экологической защиты озера и социально-экономического развития местных населенных пунктов. «Мы сейчас закон дорабатываем, вносим изменения в Лесной кодекс. Сплошные рубки на Байкале будут запрещены — это однозначно», — заявил господин Кобылкин.

Изменения в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе» были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов в июне 2023 года. Более двух лет вокруг документа велись бурные дискуссии, в основном касающиеся поправок, которыми предлагается разрешить сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории «в целях воспроизводства лесов». Также разрешался перевод земель лесного фонда в иные категории — по согласованию с отдельной комиссией. На таких землях было предложено разрешить строить дороги, коммунальные сети, инженерные объекты и кладбища.

В 2025 году после одобрения законопроекта правительством РФ группа из 80 ученых обратилась к президенту, опасаясь, что поправки могут стать стимулом к поджогу здоровых лесов ради вырубки и продажи древесины. В Минприроды РФ в ответ указали, что коммерческая вырубка проектом (который впоследствии был принят и подписан президентом) запрещена, обещая также учесть это в будущих поправках к Лесному кодексу.

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