Основателя наркокартеля «Синалоа» приговорили к пожизненному заключению

В августе 2025 года Самбада признал себя виновным, после того как прокуратура заявила, что не будет добиваться смертной казни. Он извинился в суде перед всеми, кто пострадал от его действий. Адвокаты бывшего наркобарона запросили, чтобы наказание Самбада отбывал в тюремной больнице, поскольку он «страдает от целого комплекса возрастных проблем со здоровьем» и «будет нуждаться в постоянном медицинском наблюдении».