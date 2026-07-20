Названо имя преемника Сырского: смена главкома ВСУ предрешена

Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник, именно Драпатый рассматривается как фаворит на смену действующему главкому. Украинское издание Liga, в свою очередь, уточняет, что в администрации президента и правительственных кругах наибольшие шансы получить пост также связывают с тремя другими фигурами. В их числе — командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск Андрей Белецкий, командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и полковник Игорь Оболенский, возглавляющий корпус Нацгвардии «Хартия».