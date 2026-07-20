Названо имя преемника Сырского: смена главкома ВСУ предрешена

В списке претендентов на должность главнокомандующего вооруженными силами Украины оказались четыре военачальника. Наиболее вероятным кандидатом, по данным зарубежных источников, является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник, именно Драпатый рассматривается как фаворит на смену действующему главкому. Украинское издание Liga, в свою очередь, уточняет, что в администрации президента и правительственных кругах наибольшие шансы получить пост также связывают с тремя другими фигурами. В их числе — командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск Андрей Белецкий, командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол и полковник Игорь Оболенский, возглавляющий корпус Нацгвардии «Хартия».
В публикациях отмечается, что всего на замещение вакантного кресла претендуют одиннадцать военных. В настоящий момент украинской армией руководит Александр Сырский.
Ранее в украинских медиа появилась информация о том, что отставка нынешнего главкома может состояться 20 июля. В Верховной раде не исключили такого развития событий, уточнив, что окончательное решение будет принято на вечернем заседании ставки командования. Впрочем, в генеральном штабе ВСУ эти сведения опровергают.
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