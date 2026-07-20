Сырский переложил на Федорова вину за ТЦК и другие проблемы ВСУ

Большую часть обвинений в свой адрес, в том числе в продвижении по службе своих приближенных и отсутствии стратегии, главком в своей колонке отверг, сославшись на военную иерархию, военную тайну и тот факт, что служит в армии «уже 40 лет». Высказался он и о реформе ТЦК, которая также была названа Зеленским в качестве причины отставки Федорова, после чего экс-министр заявил, что ТЦК находятся в ведении Генштаба. По словам Сырского, ТЦК действительно подконтрольны ему, но реформа — все равно работа Минобороны. «Я жду ее так же, как ожидает вся страна», — заявляет он в колонке, которую опубликовал украинский специализированный портал «Милитарный».