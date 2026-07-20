Сырский переложил на Федорова вину за ТЦК и другие проблемы ВСУ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главком ВСУ Александр Сырский на фоне обсуждения украинскими СМИ и политиками его грядущей отставки опубликовал авторскую колонку, в которой переложил на уволенного министра обороны Михаила Федорова ответственность за проваленную реформу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), а также другие проблемы ВСУ.
Участники акций протеста против отставки Федорова, которые продолжаются на Украине с прошлой недели, требуют отставки Сырского, особенно после выступления экс-министра с разгромной критикой главкома. Украинские СМИ сообщали, что Сырский будет уволен чуть ли не 20 июля.
Большую часть обвинений в свой адрес, в том числе в продвижении по службе своих приближенных и отсутствии стратегии, главком в своей колонке отверг, сославшись на военную иерархию, военную тайну и тот факт, что служит в армии «уже 40 лет». Высказался он и о реформе ТЦК, которая также была названа Зеленским в качестве причины отставки Федорова, после чего экс-министр заявил, что ТЦК находятся в ведении Генштаба. По словам Сырского, ТЦК действительно подконтрольны ему, но реформа — все равно работа Минобороны. «Я жду ее так же, как ожидает вся страна», — заявляет он в колонке, которую опубликовал украинский специализированный портал «Милитарный».
Он также раскритиковал Федорова за решение о закупке дронов за счет зарплатного фонда военнослужащих, которое экс-министр ранее представил в качестве своего достижения. По словам Сырского, ему «вместе с правительством» теперь приходится искать деньги на зарплаты военным.
При этом несмотря на то, что даже Владимир Зеленский среди причин отстранения Федорова назвал его конфликт с Сырским, главком заявил, что он о существовании такого конфликта не знал. В своей колонке Сырский называет Федорова министром и просит у него прощения, если «кого-то чем-то обидел».
14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского.