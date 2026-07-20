Хмара стал врио министра обороны Украины

Евгений Хмара — генерал-майор и кадровый сотрудник украинских силовых структур. С 2011 года он проходил службу в Центре специальных операций «А» СБУ, также известном как спецподразделение «Альфа». В 2023 году Хмара возглавил это подразделение. В январе 2026 года он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины. До перехода в Министерство обороны он занимался вопросами проведения специальных и технологических операций.