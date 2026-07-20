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Госдума рассмотрит проекты о мерах для скрывающихся за пределами РФ релокантов

Новые меры для скрывающихся за границей релокантов рассмотрят в Госдуме 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

Государственная дума рассмотрит законопроекты, направленные на введение ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов в среду, 22 июля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Государственной Думы определил 22 июля датой рассмотрения во втором чтении законопроектов, предусматривающих введение временных ограничительных мер в отношении лиц, скрывающихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания», — сказал Володин.

Он также сообщил, что принятие законопроектов позволит создать условия для реализации принципа неотвратимости наказания, а также обеспечения верховенства закона.

Предлагается установить комплекс ограничительных мер в отношении граждан России, осужденных за совершение преступлений. Кроме того, меры будут применяться в отношении лиц, виновных в совершении административных правонарушений против безопасности государства.

Ранее сайт KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян, которые находятся за рубежом за административные правонарушения против интересов РФ.

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