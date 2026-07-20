До 27 выросло число пострадавших при ударе по автобусу в Шебекино

«Всего в настоящее время за медицинской помощью обратились 27 человек, из которых 23 госпитализированы в различные медицинские учреждения. В их числе 17-летний подросток, который доставлен в областную детскую больницу, его состояние оценивается врачами как средняя степень тяжести», — говорится в сообщении.