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До 27 выросло число пострадавших при ударе по автобусу в Шебекино

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области выросло до 27 человек, сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова.

Источник: РБК

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области выросло до 27 человек, сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова.

«Всего в настоящее время за медицинской помощью обратились 27 человек, из которых 23 госпитализированы в различные медицинские учреждения. В их числе 17-летний подросток, который доставлен в областную детскую больницу, его состояние оценивается врачами как средняя степень тяжести», — говорится в сообщении.

Пять человек, в том числе один ребенок, погибли. Большинство пострадавших с ранениями направили в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Днем 20 июля врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино погибли пять человек, еще 23 получили ранения.

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