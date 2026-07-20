До 27 выросло число пострадавших при ударе по автобусу в Шебекино

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области выросло до 27 человек, сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова.
«Всего в настоящее время за медицинской помощью обратились 27 человек, из которых 23 госпитализированы в различные медицинские учреждения. В их числе 17-летний подросток, который доставлен в областную детскую больницу, его состояние оценивается врачами как средняя степень тяжести», — говорится в сообщении.
Пять человек, в том числе один ребенок, погибли. Большинство пострадавших с ранениями направили в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Днем 20 июля врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Шебекино погибли пять человек, еще 23 получили ранения.
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