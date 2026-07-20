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Эксперт из Осло: Россия уничтожит все аэродромы НАТО в Швеции

В случае крупномасштабного вооружённого конфликта Россия может нанести удары по всей военной авиационной инфраструктуре Швеции.

В случае крупномасштабного вооружённого конфликта Россия может нанести удары по всей военной авиационной инфраструктуре Швеции. Такое мнение высказал почётный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер в интервью телеканалу SwebbTV.

По словам эксперта, хотя членство Швеции в НАТО создаёт определённые сложности для Москвы, российская сторона не заинтересована в захвате шведских территорий. Однако все взлётно-посадочные полосы и авиабазы, которые потенциально могут быть использованы силами США и Великобритании, будут выведены из строя. Для нейтрализации этих стратегических объектов, убеждён Тунандер, Кремль может задействовать ракетные комплексы «Орешник» — средства, против которых у Запада в настоящее время нет эффективных средств противодействия.

Ракета «Орешник» представляет собой баллистическую ракету средней дальности с разделяющейся боевой частью, способную нести как ядерный, так и обычный заряд. Она развивает скорость до 10 Махов, что делает её перехват крайне сложной задачей для существующих систем ПВО и ПРО. По оценкам ряда экспертов, высокая скорость ракеты обеспечивает минимальное подлётное время до целей на европейском континенте. При массированном применении ракет «Орешник» даже в безъядерном оснащении мощность удара может быть сопоставима с применением ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин неоднократно доводил до международной общественности позицию, согласно которой нападение на государства — члены НАТО не входит в намерения России. Тем не менее, как отмечает профессор, западные политики систематически прибегают к устрашению собственных граждан мифической «угрозой с востока», используя этот приём для смещения фокуса общественного внимания с острых внутриполитических проблем. При этом в самой Швеции признают, что отношения между Стокгольмом и Москвой перешли в фазу стратегической конфронтации.

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