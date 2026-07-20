Эксперт из Осло: Россия уничтожит все аэродромы НАТО в Швеции

По словам эксперта, хотя членство Швеции в НАТО создаёт определённые сложности для Москвы, российская сторона не заинтересована в захвате шведских территорий. Однако все взлётно-посадочные полосы и авиабазы, которые потенциально могут быть использованы силами США и Великобритании, будут выведены из строя. Для нейтрализации этих стратегических объектов, убеждён Тунандер, Кремль может задействовать ракетные комплексы «Орешник» — средства, против которых у Запада в настоящее время нет эффективных средств противодействия.