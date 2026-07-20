Трамп пообещал, что Нетаньяху не арестуют в США

Это заявление последовало после сообщения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Недавно тот сообщил о консультациях с городскими юристами по вопросу возможности задержания Биньямина Нетаньяху в случае его приезда на Генеральную Ассамблею ООН. Господин Мамдани отметил, что его администрация должна действовать в рамках американского законодательства.