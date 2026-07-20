Энди Бернем назначил новых глав Минфина и МИДа Британии

Господин Хили занимал должность главы Минобороны в кабинете Кира Стармера с 5 июля 2024 года. 11 июня он подал в отставку из-за разногласий с господином Стармером. В письме об отставке экс-министр обороны заявлял, что план оборонных инвестиций «существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время».