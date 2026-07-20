Politico: саммит G20 в 2027 году пройдет в Манчестере

В канцелярии британского премьера изданию прямо не подтвердили информацию о саммите G20. Однако там рассказали, что новоизбранный премьер-министр Великобритании Энди Бернем в беседе с американским президентом Дональдом Трампом пригласил того в Манчестер. Господин Трамп ответил, что хотел бы воспользоваться этим предложением.