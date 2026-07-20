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Politico: саммит G20 в 2027 году пройдет в Манчестере

Саммит «Большой двадцатки» в 2027 году состоится в английском городе Манчестер. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

Саммит «Большой двадцатки» в 2027 году состоится в английском городе Манчестер. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

В канцелярии британского премьера изданию прямо не подтвердили информацию о саммите G20. Однако там рассказали, что новоизбранный премьер-министр Великобритании Энди Бернем в беседе с американским президентом Дональдом Трампом пригласил того в Манчестер. Господин Трамп ответил, что хотел бы воспользоваться этим предложением.

До вступления в должность премьер-министра Британии, с 2107 года, Эндрю Бернем был мэром Манчестера. Последний саммит G20 проходил в ноябре 2025 года в ЮАР. В этом году мероприятие пройдет в Майями.

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