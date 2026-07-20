Шахматистка отклонила предложение Мадьяра стать президентом Венгрии

Полномочия Тамаша Шуйока были прекращены после того, как он подписал 17-ю поправку к конституции. Сам Шуйок выступал против изменений и предупреждал, что они усиливают зависимость института президента от исполнительной власти. Временно обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Агнес Форштофер, нового президента депутаты должны избрать в течение 30 дней.