Шахматистка отклонила предложение Мадьяра стать президентом Венгрии

Об этом шахматистка сообщила в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Я высоко ценю жест премьер-министра, который, несмотря на значительный парламентский вес его партии, предложил независимому, стоящему над партиями кандидату занять пост президента», — написала она.
Президент Венгрии избирается парламентом (Государственным собранием) республики путем тайного голосования сроком на пять лет. Для победы кандидату необходимо набрать две три голосов. Партия «Тиса» Петра Мадьяра способна самостоятельно избрать президента — у нее 141 мандат, необходимы для избрания 133.
При этом шахматистка заявила, что не чувствует в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение разделенной нации, и поэтому не может принять предложение.
Юдит Полгар — венгерский международный гроссмейстер, которую считают сильнейшей шахматисткой в истории. Она родилась в 1976 году в Будапеште, первой среди женщин преодолела рейтинг 2700 и вошла в десятку сильнейших шахматистов мира, поднявшись в 2005 году на восьмое место общего рейтинга FIDE. Полгар завершила профессиональную карьеру в 2014 году.
16 июля Мадьяр предложил выдвинуть Полгар на пост главы государства до принятия новой конституции. Он объяснил, что Венгрии нужен независимый президент, который сможет представлять всех граждан страны. По словам премьера, кандидатуру гроссмейстера предложили авторитетные представители венгерской общественности.
Полномочия Тамаша Шуйока были прекращены после того, как он подписал 17-ю поправку к конституции. Сам Шуйок выступал против изменений и предупреждал, что они усиливают зависимость института президента от исполнительной власти. Временно обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Агнес Форштофер, нового президента депутаты должны избрать в течение 30 дней.