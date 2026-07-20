Захарова заявила, что в Италии исказили обстоятельства высылки дипломатов из РФ

— Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства. Интересно, они в таком же духе и (премьер-министру Италии Джордже — прим. «ВМ») Мелони докладывают?, — говорится в публикации Захаровой.