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Захарова заявила, что в Италии исказили обстоятельства высылки дипломатов из РФ

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни искажает факты, касающиеся высылки двух итальянских дипломатов из России. С таким заявлением в понедельник, 20 июля, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни искажает факты, касающиеся высылки двух итальянских дипломатов из России. С таким заявлением в понедельник, 20 июля, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова отметила, что Таяни сначала заявил, что это решение Москва приняла «без каких-либо оснований», а затем назвал его «актом мести».

— Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства. Интересно, они в таком же духе и (премьер-министру Италии Джордже — прим. «ВМ») Мелони докладывают?, — говорится в публикации Захаровой.

По ее словам, такое толкование ситуации абсурдно.

В тот же день министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Россия выслала военного атташе страны и его коллегу в ответ на аналогичные действия Рима.

9 июля Антонио Таяни объявил о высылке российских военных атташе Ивана Горбачева и Михаила Астахова из Италии в связи с подозрениями в причастности сотрудников посольства к деятельности, которую в Риме характеризуют как шпионаж. Министр охарактеризовал эту ситуацию как «серьезное и неприемлемое вмешательство» в дела итальянских институтов и национальной безопасности.

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