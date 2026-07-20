Захарова заявила, что в Италии исказили обстоятельства высылки дипломатов из РФ

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни искажает факты, касающиеся высылки двух итальянских дипломатов из России. С таким заявлением в понедельник, 20 июля, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова отметила, что Таяни сначала заявил, что это решение Москва приняла «без каких-либо оснований», а затем назвал его «актом мести».
— Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства. Интересно, они в таком же духе и (премьер-министру Италии Джордже — прим. «ВМ») Мелони докладывают?, — говорится в публикации Захаровой.
По ее словам, такое толкование ситуации абсурдно.
В тот же день министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Россия выслала военного атташе страны и его коллегу в ответ на аналогичные действия Рима.
9 июля Антонио Таяни объявил о высылке российских военных атташе Ивана Горбачева и Михаила Астахова из Италии в связи с подозрениями в причастности сотрудников посольства к деятельности, которую в Риме характеризуют как шпионаж. Министр охарактеризовал эту ситуацию как «серьезное и неприемлемое вмешательство» в дела итальянских институтов и национальной безопасности.