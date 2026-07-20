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Лавров объяснил кандидату на пост генсека ООН требования России к претендентам

Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Маки Салом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил кандидату на пост генерального секретаря ООН от Сенегала Маки Салу требования России к претендентам на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом. Министр разъяснил Салу требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Саль также представит Лаврову свою предвыборную программу. Оба политика подчеркнули приверженность сторон координирующей роли ООН в мировых делах.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров провел встречу с Марией Эспиносой, которая является еще одним кандидатом на пост генсека ООН. Министр также детально разъяснил требования, которые Москва предъявляет ко всем кандидатам на высший международный пост.

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