Лавров объяснил кандидату на пост генсека ООН требования России к претендентам

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил кандидату на пост генерального секретаря ООН от Сенегала Маки Салу требования России к претендентам на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
«Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом. Министр разъяснил Салу требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост», — говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Саль также представит Лаврову свою предвыборную программу. Оба политика подчеркнули приверженность сторон координирующей роли ООН в мировых делах.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров провел встречу с Марией Эспиносой, которая является еще одним кандидатом на пост генсека ООН. Министр также детально разъяснил требования, которые Москва предъявляет ко всем кандидатам на высший международный пост.