Лавров объяснил кандидату на пост генсека ООН требования России к претендентам

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров провел встречу с Марией Эспиносой, которая является еще одним кандидатом на пост генсека ООН. Министр также детально разъяснил требования, которые Москва предъявляет ко всем кандидатам на высший международный пост.