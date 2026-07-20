Мигрант устроил ссору в петербургском баре и попытался поджечь заведение

Мужчина вступил в словесный конфликт с сотрудниками заведения. Он решил им отомстить и облил крыльцо горючей жидкостью, после чего попытался его поджечь. Администрация бара оперативно вызвала полицию, и злоумышленника задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, обстоятельства инцидента выясняются.