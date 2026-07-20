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Мигрант устроил ссору в петербургском баре и попытался поджечь заведение

Петербургская полиция задержала 42-летнего иностранца, который попытался устроить поджог в баре на площади Конституции в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.

Петербургская полиция задержала 42-летнего иностранца, который попытался устроить поджог в баре на площади Конституции в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.

Мужчина вступил в словесный конфликт с сотрудниками заведения. Он решил им отомстить и облил крыльцо горючей жидкостью, после чего попытался его поджечь. Администрация бара оперативно вызвала полицию, и злоумышленника задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, обстоятельства инцидента выясняются.

— Задержан 42-летний выходец из Центральной Азии, который после конфликта с сотрудниками бара облил бензином и пытался поджечь крыльцо заведения. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

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