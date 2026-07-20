Захарова назвала ложью слова главы МИД Италии о высылке дипломатов из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала ложью заявления главы МИД Италии Антонио Таяни об обстоятельствах высылки итальянских дипломатов из России. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
«Не поняла: так “без каких-либо оснований” или “акт мести”? Хотя и то, и другое неправда», — отметила Захарова.
Так представитель МИД прокомментировала заявление Таяни о высылке из России итальянского атташе и его помощника. Министр Италии назвал произошедшее «актом мести» Москвы за высылку двух российских дипломатов, но при этом заявил, что Россия пошла на этот шаг якобы «без каких-либо оснований».
Захарова указала на абсурдность позиции Рима. При этом она заявила, что решение выслать итальянских дипломатов из страны стало ответной мерой на действия правительства иностранного государства. Ранее МИД РФ уже предупреждал о возможных последствиях.