Захарова назвала ложью слова главы МИД Италии о высылке дипломатов из России

Так представитель МИД прокомментировала заявление Таяни о высылке из России итальянского атташе и его помощника. Министр Италии назвал произошедшее «актом мести» Москвы за высылку двух российских дипломатов, но при этом заявил, что Россия пошла на этот шаг якобы «без каких-либо оснований».