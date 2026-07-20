МИД РФ обязал итальянских дипломатов покинуть страну в течение трех суток

Военный атташе итальянского посольства в России Витторио Паррелла и его помощник Давиде Д’Априле, объявленные персонами нон грата, обязаны покинуть страну в течение трех суток. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В министерстве добавили, что требование касается также членов их семей.
— Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток, — говорится в заявлении.
В тот же день министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Россия выслала военного атташе страны и его коллегу в ответ на аналогичные действия Рима.
9 июля Антонио Таяни объявил о высылке российских военных атташе Ивана Горбачева и Михаила Астахова из Италии в связи с подозрениями в причастности сотрудников посольства к деятельности, которую в Риме характеризуют как шпионаж. Министр охарактеризовал эту ситуацию как «серьезное и неприемлемое вмешательство» в дела итальянских институтов и национальной безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни искажает факты, касающиеся высылки двух итальянских дипломатов из России.