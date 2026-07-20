МИД РФ обязал итальянских дипломатов покинуть страну в течение трех суток

9 июля Антонио Таяни объявил о высылке российских военных атташе Ивана Горбачева и Михаила Астахова из Италии в связи с подозрениями в причастности сотрудников посольства к деятельности, которую в Риме характеризуют как шпионаж. Министр охарактеризовал эту ситуацию как «серьезное и неприемлемое вмешательство» в дела итальянских институтов и национальной безопасности.