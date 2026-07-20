Эстонский экс-министр возмутилась количеством флагов Украины в республике

Бывший министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Керт Кинго возмутилась тем, что в стране слишком много флагов Украины и ЛГБТ*.
«Эстония (по сравнению с другими странами) выглядит удручающе из-за огромного количества флагов Украины и ЛГБТ. Видимо, мы страдаем от какого-то сильного комплекса неполноценности и не знаем, как (или не хотим) быть независимым и уважающим себя государством», — написала она на своей странице в Facebook**.
Подписчики Кинго поддержали ее.
«Я не понимаю, мы что, находимся под оккупацией Украины? Их флагов больше, чем сине-черно-белых. Я хочу жить в Эстонии, как эстонец, а не под иностранным флагом», — откликнулся один из комментаторов.
«Для перераспределения средств из бюджета необходимо вот такое внешнее формальное обоснование. Если все будет наполнено соответствующей символикой, у людей, как считают политики, не возникнет особых вопросов о том, почему деньги движутся именно в этом направлении (на помощь Украине. — Прим. ред.)», — отреагировал другой пользователь соцсети.
* ЛГБТ признано в России запрещенным экстремистским движением.
** Владелица соцсети, американская компания Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией.