Эстонский экс-министр возмутилась количеством флагов Украины в республике

«Эстония (по сравнению с другими странами) выглядит удручающе из-за огромного количества флагов Украины и ЛГБТ. Видимо, мы страдаем от какого-то сильного комплекса неполноценности и не знаем, как (или не хотим) быть независимым и уважающим себя государством», — написала она на своей странице в Facebook**.