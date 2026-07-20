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Сырский обвинил Федорова в проблемах с реформой ТЦК и зарплатами ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский возложил на Михаила Федорова ответственность за реформу ТЦК и проблемы с выплатами военнослужащим.

Источник: Аргументы и факты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский возложил на бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова ответственность за проблемы с реформой территориальных центров комплектования и выплатами военнослужащим.

Об этом Сырский написал в авторской колонке, опубликованной украинским специализированным порталом «Милитарный». Главком отверг большую часть выдвинутых против него обвинений, в том числе в отсутствии стратегии и продвижении своих приближенных.

Комментируя работу ТЦК, Сырский признал, что они находятся в его подчинении. При этом проведение реформы он назвал задачей Министерства обороны.

Кроме того, главком раскритиковал решение Федорова закупать беспилотники за счет зарплатного фонда военнослужащих. По словам Сырского, теперь ему вместе с правительством приходится искать деньги для выплат военным.

Сырский также заявил, что не знал о своем конфликте с Федоровым, хотя Владимир Зеленский называл разногласия между ними одной из причин отставки главы Минобороны. В колонке главком попросил прощения, если кого-либо чем-то обидел.

Ранее сообщалось, что акции против Сырского и в поддержку Федорова прошли в Одессе, Николаеве и других украинских городах.

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