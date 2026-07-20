«Мясник» уходит: СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского

Журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и украинского Министерства обороны, заявил, что официально об отставке Сырского собираются объявить сегодня. Однако спустя некоторое время он проинформировал, что решение об отставке все же откладывается и будет принято в течение недели.