«Мясник» уходит: СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского

На Украине появились сообщения о том, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отправили в отставку. Это произошло на фоне проходящих в стране митингов в поддержку покинувшего пост главы Минобороны Михаила Федорова — протестующие требуют не только вернуть Федорова, но и сместить Сырского.
Украинские СМИ сообщили, что Сырского уже сняли с должности.
Украинские СМИ сегодня, 20 июля, сообщили, что, "по неподтвержденной информации, Сырского сняли с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и украинского Министерства обороны, заявил, что официально об отставке Сырского собираются объявить сегодня. Однако спустя некоторое время он проинформировал, что решение об отставке все же откладывается и будет принято в течение недели.
Глагола добавил, что вероятны и несколько кадровых перестановок.
Все началось с отставки Федорова, с которым конфликтовал Сырский.
Люди на Украине стали требовать снять главкома ВСУ с должности после того, как Зеленский отправил в отставку главу Минобороны. Ряд экспертов и СМИ называет причиной ухода Федорова с поста министра его конфликт с Сырским.
Журналисты сообщали, что Федоров, еще возглавляя министерство, пытался добиться отставки Сырского. Уточнялось, что причина была в «глубоких разногласиях» между министром и военным руководством Украины. Дело в том, что Федоров выступал за технологические реформы, цифровизацию в армии и массовое применение БПЛА, а Сырский и генералы придерживаются традиционного подхода к управлению вооруженными силами.
После отправки Федорова в отставку на Украине начались массовые митинги в его поддержку, в ходе которых люди стали открыто критиковать Зеленского и требовать смещения Сырского.
Украинские военные стали отказываться от наград за подписью Сырского.
Военнослужащие ВСУ стали отказываться от наград за подписью главкома. Об этом сообщил канал российской группировки войск «Север» в Max «Северный Ветер».
«Украинские военные присоединились к “международной акции” по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, врученных за подписью Сырского», — говорится в публикации.
Сырский попросил прощения у Федорова.
Сырский попросил прощения у теперь уже бывшего украинского министра обороны Федорова. Он опубликовал обращение в колонке для портала Militarnyi.
Главнокомандующий ВСУ допустил, что мог кого-то обидеть из-за своей жесткости, и обратился непосредственно к Федорову: «Михаил Альбертович, извините». При этом он призвал не сосредотачиваться на личном конфликте.
Сырский заявил, что для него стали неожиданностью сообщения о разногласиях с Федоровым. По словам главкома, он воспринимал отношения с ним как рабочие.
Также Сырский обратил внимание на то, что не имеет политических амбиций и «24/7» занимается военными вопросами.
Сырский — главнокомандующий ВСУ с русскими корнями.
Сырский родился 26 июля 1965 года во Владимирской области, в семье советского военного. Он переехал в Украинскую ССР в 1980-х годах, а его родители и брат до сих пор проживают в России.
В 1986 году будущий главком ВСУ окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (МВОКУ), в 1996-м — Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), а в 2005-м —Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень).
Военную службу Сырский начинал командиром мотострелкового взвода в советской армии. Он прошел путь от командира батальона до командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, занимал должность первого замначальника Главного командного центра ВСУ, где отвечал за сотрудничество с НАТО.
С началом конфликта на востоке Украины Сырский возглавил штаб АТО («Антитеррористической операции»), координировал выход украинских войск из Дебальцева в 2015 году, затем возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, а после командование Объединенных сил. С 2019 по 2024 год он командовал Сухопутными войсками ВСУ.
Уже во время спецоперации России на Украине в 2022 году Сырский возглавлял оборону Киева, затем был одним из главных архитекторов «контрнаступления» ВСУ в Харьковской области. После он руководил обороной Бахмута и именно в этот период получил среди критиков и военных прозвища «мясник» и «генерал 200» — за жесткий стиль командования и готовность нести высокие потери ради удержания позиций.
Пост главнокомандующего ВСУ Сырский занял 8 февраля 2024 года.