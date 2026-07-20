Пожар охватил нефтебазу в Одессе после ракетного удара

«Что приходило на этих кораблях? В украинской отчетности написано, что там продукты питания, гражданские или какие-то мирные грузы. А каким же образом тогда на территорию Украины попадает вооружение, боеприпасы, танки, техника, все прочее? Конечно же, этим же грузом. Поэтому [наносятся] вот эти удары», — сказал дипломат.