«СВ»: Зеленский намерен отступить и отправить Сырского в отставку

На Украине продолжаются акции в поддержку экс-министра обороны страны Михаила Федорова, которого отправили в отставку после критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
«На фоне демарша экс-министра обороны Федорова против решения Зеленского о своем увольнении и призывов со стороны его группы поддержки к отставке главкома ВСУ Сырского, в соцсетях началась ответная кампания», — сказано в публикации.
Вместе с тем, по данным Telegram-канала, командование 225-го отдельного штурмового полка и 425-го отдельного штурмового полка «Скала» получило команду готовить силы для подавления акций в поддержку Михаила Федорова.
«Однако, по имеющейся у нас информации, Зеленский намерен сдаться, а отставка Сырского является наглядным тому доказательством», — говорится в публикации.
Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что решение об отставке Александра Сырского должны принять в течение недели.