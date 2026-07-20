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«СВ»: Зеленский намерен отступить и отправить Сырского в отставку

В российских силовых структурах заявили, что полку «Скала» приказали готовить силы для подавления акций в поддержку Михаила Федорова.

Источник: Аргументы и факты

На Украине продолжаются акции в поддержку экс-министра обороны страны Михаила Федорова, которого отправили в отставку после критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«На фоне демарша экс-министра обороны Федорова против решения Зеленского о своем увольнении и призывов со стороны его группы поддержки к отставке главкома ВСУ Сырского, в соцсетях началась ответная кампания», — сказано в публикации.

Вместе с тем, по данным Telegram-канала, командование 225-го отдельного штурмового полка и 425-го отдельного штурмового полка «Скала» получило команду готовить силы для подавления акций в поддержку Михаила Федорова.

«Однако, по имеющейся у нас информации, Зеленский намерен сдаться, а отставка Сырского является наглядным тому доказательством», — говорится в публикации.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что решение об отставке Александра Сырского должны принять в течение недели.

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