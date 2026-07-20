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Сестра сенатора Грэма намерена бороться за постоянное место в Сенате

Дарлин Грэм была назначена на место своего брата, скончавшегося 11 июля Линдси Грэма.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Дарлин Грэм, временно назначенная в Сенат Конгресса США на место своего брата, скончавшегося 11 июля Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), заявила, что намерена участвовать в выборах, чтобы стать сенатором на постоянной основе.

«Я приняла решение. Я в деле», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер 13 июля назначил Дарлин Грэм на место умершего сенатора Линдси Грэма до конца его срока в Сенате, который завершится в январе 2027 года.

Грэм скоропостижно скончался 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России. Документ представила в начале апреля двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами законопроекта стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.

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