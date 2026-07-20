Власти Греции заявили, что Нолан зашел «слишком далеко» в «Одиссее»

Лидер греческой оппозиционной консервативной партии «Ники» Димитрис Нациос направил запрос министру культуры страны Лине Мендони относительно госфинансирования фильма Кристофера Нолана «Одиссея», сообщает издание ΝΙΚΗ. Речь идет о субсидии в размере более €6,5 млн, выделенной на производство картины, при общем бюджете в $250 млн.
Фильм Кристофера Нолана вышел 17 июля и собрал $264,1 млн (29,7 млрд руб.) за первый уик-энд по всему миру, став самым кассовым международным дебютом режиссера за всю его карьеру. При этом еще задолго до премьеры Нолана раскритиковали за выбор кенийско-мексиканской актрисы Люпиты Нионго на роль Елены Троянской.
На фоне этого греческий политик потребовал предоставить в парламент все доклады, экспертные заключения и служебные записки между Министерством культуры, Греческим центром кино и аудиовизуальных медиа (EKKOMED), а также продюсерской компанией, снимавшей фильм. Это необходимо, чтобы выяснить, что правительству было известно о сценарии, выборе актеров и общем художественном направлении картины, «вызывающей резкую негативную реакцию из-за изображения знаковых персонажей греческой мифологии», пояснил он.
Комментируя выбор темнокожей артистки на роль Елены Прекрасной (Троянской), министр здравоохранения Адонис Георгиадис подчеркнул, что «единственное описание, которое он (Гомер. — РБК) относительно Елены дал, — это то, что она белая, и никак иначе». По его словам, «единственное слово Гомера было искажено».
«Нолан зашел слишком далеко. Я не знаю, делает ли он это ради “Оскара”, — сказал Георгиадис в интервью греческому телеканалу ANT1 (цитата по Youfly).
Министр культуры Греции Лина Мендони еще в июне объясняла, что в обязанности государства не входит «диктовать творцу, как ему следует художественно интерпретировать произведение или миф». Она также задалась вопросом, может ли Греция подвергать цензуре Кристофера Нолана.
С другой стороны режиссера раскритиковали за отсутствие греческих артистов в актерском составе фильма. Греческая диаспора на своем сайте Greek City Times опубликовала открытое письмо творческой группе «Одиссеи», в котором утверждалось: «Греческий народ не исчез после эпохи мифов».
Исполнительный директор Греко-американского совета лидеров Энди Земенидес в подкасте Стива Бэннона War Room назвал отсутствие греческих актеров в «Одиссее» упущенной возможностью для Нолана.
Несмотря на критику, «Одиссея» получила рейтинг 95% на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Оценка была поставлена на основе 396 отзывов кинокритиков (показатель указан на 22:00 мск 20 июля, оценка может измениться при появлении новых рецензий). Рейтинг одобрения среди зрителей у картины еще выше — 97%.
Критики отметили, что «Кристофер Нолан превратил этот бессмертный миф в захватывающую кинематографическую эпопею». Также специалисты высоко оценили игру актера Мэтта Дэймона, который исполнил роль Одиссея, и музыку, прозвучавшую в фильме, за которую отвечал композитор Людвиг Горанссон.
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