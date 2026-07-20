Власти Греции заявили, что Нолан зашел «слишком далеко» в «Одиссее»

На фоне этого греческий политик потребовал предоставить в парламент все доклады, экспертные заключения и служебные записки между Министерством культуры, Греческим центром кино и аудиовизуальных медиа (EKKOMED), а также продюсерской компанией, снимавшей фильм. Это необходимо, чтобы выяснить, что правительству было известно о сценарии, выборе актеров и общем художественном направлении картины, «вызывающей резкую негативную реакцию из-за изображения знаковых персонажей греческой мифологии», пояснил он.