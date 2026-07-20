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Шахматистка Полгар отказалась от миссии объединить разделённую Венгрию

Одна из самых известных шахматисток мира Юдит Полгар отказалась от возможности перейти в большую политику. Гроссмейстер не стала принимать предложение премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра занять пост президента страны.

Источник: Life.ru

Полгар заявила, что высоко оценивает саму идею выдвижения независимого кандидата, который не связан с партийной борьбой. Однако брать на себя ответственность за объединение общества в условиях политического раскола она не готова.

«Я высоко ценю жест премьер-министра, предложившего независимому кандидату — человеку, стоящему вне партийной политики — занять пост президента, несмотря на значительный парламентский вес его партии. Однако я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разделённой нации. Поэтому я не могу принять это приглашение», — написала шахматистка.

Решение Полгар стало неожиданным для венгерских властей. Премьер Мадьяр признал, что слишком поспешно выступил с предложением и взял на себя ответственность за возникшую ситуацию.

«Я сожалею о её решении, но в то же время полностью его уважаю», — заявил глава правительства, отметив вклад гроссмейстера в развитие страны.

Мадьяр также подчеркнул, что возможные ошибки в коммуникации были связаны с его личной инициативой. По его словам, он благодарен Полгар за всё, что она сделала для Венгрии.

Юдит Полгар считается одной из сильнейших шахматисток в истории. Она стала единственной женщиной, которая входила в топ-10 мирового рейтинга среди всех шахматистов. Спортсменка официально завершила карьеру в 2014 году.

Ранее Life.ru писал, что Венгрия не намерена разрывать экономические договорённости с Россией после резких заявлений министра обороны страны. В посольстве в Москве объяснили, что слова главы ведомства касались только вопросов безопасности и не означают отказа от сотрудничества. Дипломаты подчеркнули, что Будапешт продолжает придерживаться прагматичного подхода в отношениях с Москвой.

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