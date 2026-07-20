В Британии предъявлили обвинение по делу об убийстве экс-депутата Уиддикомб

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Королевская прокурорская служба (Crown Prosecution Service, CPS) Великобритании предъявила 28-летнему мужчине обвинение в убийстве бывшего депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энн Уиддикомб. Об этом говорится в заявлении CPS.
«Королевская прокурорская служба решила привлечь Джошуа Керри к ответственности за убийство в связи со смертью Энн Уиддикомб», — сказано в нем. Отмечается, что 28-летний Керри, проживающий в городе Ротерем в центральной части Англии, предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 21 июля. В CPS подчеркнули, что полиция по-прежнему изучает возможные мотивы преступления, в том числе политического или террористического характера.
Тело 78-летней Уиддикомб было обнаружено 9 июля в ее доме в деревне Хэйтор (графство Девон) на юго-западе Англии. Позднее полиция сообщила, что речь идет об убийстве. В полицейской службе добавили, что нападение на политика произошло 8 июля.
Вечером 10 июля сотрудники правопорядка задержали первого подозреваемого, однако утром 11 июля 26-летний мужчина был отпущен на свободу без предъявления обвинений. Вечером 11 июля стражи порядка задержали Керри по подозрению в убийстве. Теперь он перешел в статус обвиняемого. Кроме того, Керри подозревается в «совершении и подготовке к террористическим актам или подстрекательству к ним». Мужчина был задержан в Ротереме примерно в 430 км от дома бывшего депутата.
Уиддикомб, состоявшая в Консервативной партии, впервые была избрана в Палату общин от города Мейдстон в графстве Кент в 1987 году и представляла этот округ в парламенте вплоть до 2010 года. В правительстве Джона Мейджора в 1990-е годы она занимала посты замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. В 2019—2020 гг. Уиддикомб была членом Европейского парламента от партии Brexit, которая впоследствии была переименована в Reform UK, после чего ее исключили из рядов тори.
Она поддерживала выход Великобритании из Евросоюза, выступала за восстановление смертной казни для убийц и критиковала ЛГБТ-пропаганду в британских школах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Помимо политической деятельности, Уиддикомб писала еженедельные колонки в газете Daily Express, участвовала в различных телевизионных шоу и театральных постановках.