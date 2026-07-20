Ее брат, Линдси Грэм*, скончался 11 июля в возрасте 71 года. Покойный политик запомнился как один из ключевых авторов резонансного законопроекта об усилении санкционного давления на Москву. Документ, внесенный в начале апреля двухпартийной группой сенаторов при соавторстве Грэма* и демократа Ричарда Блюменталя, предусматривал введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, а также вторичные ограничения против торговых партнеров РФ. Помимо антироссийской повестки, Грэм* также активно выступал за ужесточение политики в отношении Ирана и поддерживал Израиль.