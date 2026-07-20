Дарлин Грэм, занявшая место в верхней палате Конгресса США после скоропостижной кончины брата-законодателя, намерена закрепиться в Сенате на постоянной основе. О своем решении участвовать в выборах она объявила в эфире национального телевидения.
В интервью телеканалу Fox News Дарлин Грэм прямо подтвердила журналистам свое намерение побороться за сенаторское кресло. Отвечая на соответствующий вопрос, она лаконично заявила о своем участии в гонке, отметив, что решение уже принято.
Назначение Дарлин Грэм в Сенат состоялось 13 июля. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер подписал документ о временном заполнении вакансии, образовавшейся после смерти Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Полномочия назначенного сенатора распространяются до окончания текущего срока, который истекает в январе 2027 года.
Ее брат, Линдси Грэм*, скончался 11 июля в возрасте 71 года. Покойный политик запомнился как один из ключевых авторов резонансного законопроекта об усилении санкционного давления на Москву. Документ, внесенный в начале апреля двухпартийной группой сенаторов при соавторстве Грэма* и демократа Ричарда Блюменталя, предусматривал введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы, а также вторичные ограничения против торговых партнеров РФ. Помимо антироссийской повестки, Грэм* также активно выступал за ужесточение политики в отношении Ирана и поддерживал Израиль.
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* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.