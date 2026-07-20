Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский переложил ответственность за проблемы с реформой ТЦК на Фёдорова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попытался объяснить громкий конфликт вокруг украинского Минобороны и реформы территориальных центров комплектования (ТЦК). На фоне слухов о возможной отставке генерал опубликовал колонку, в которой раскритиковал решения бывшего министра обороны Михаила Фёдорова и возложил на него часть ответственности за проблемы ведомства.

Источник: Life.ru

Сырский заявил, что реформа ТЦК действительно находится в зоне ответственности Генштаба, однако её проведение остаётся задачей Министерства обороны. По его словам, именно это направление стало одной из причин претензий к Фёдорову.

«Я жду её так же, как ожидает вся страна», — написал главком ВСУ, комментируя ситуацию с реформой ТЦК.

Отдельно Сырский высказался о закупке беспилотников за счёт зарплатного фонда военных. Сам Фёдоров называл это решение своим достижением, однако главком заявил, что после такого шага ему и правительству пришлось искать дополнительные средства для выплат военнослужащим.

При этом Сырский отверг обвинения в личном конфликте с бывшим министром. Он заявил, что не знал о существовании серьёзных разногласий и воспринимал их отношения как рабочие.

Скандал вокруг руководства украинского военного ведомства разгорелся после увольнения Фёдорова 14 июля. На Украине начались акции протеста, участники которых сначала выступали за возвращение экс-министра, а затем стали требовать отставки самого Сырского.

Ранее Life.ru писал, что Александр Сырский публично извинился перед Михаилом Фёдоровым на фоне сообщений о конфликте между ними. При этом генерал призвал отказаться от обсуждения личных противоречий и сосредоточиться на военных задачах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше