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Economist: Зеленский вверг правительство Украины в кризис, уволив Федорова

Британские журналисты заявили, что Владимир Зеленский просчитался, уволив с поста главы Минобороны Украины Михаила Федорова.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Владимир Зеленский просчитался, уволив с поста главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет британский журнал The Economist.

«Увольнение министра обороны — реформатора ввергло правительство Зеленского в кризис. Он просчитался, уволив Федорова», — говорится в публикации СМИ.

Издание отмечает, что глава киевского режима уже пять дней пытается справиться с кризисом, возникшим из-за него самого. В его офисе царит сильное волнение, утверждают источники журнала.

Федоров ушел в отставку на прошлой неделе, 15 июля. Нового министра обороны до сих пор не назначили, его обязанности стал исполнять врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара.

The Economist добавляет, что назначение нового руководителя Минобороны не решит проблем Зеленского. Также, отмечается в публикации, ситуацию не исправит и его гипотетическое решение отступить.