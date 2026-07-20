Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Михаил Драпатый является главным кандидатом на пост главкома ВСУ

На Западе заявили, что на должность главкома ВСУ, которую занимает Александр Сырский, рассматривают 11 человек.

Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает Александр Сырский, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Михаил Драпатый является главным кандидатом на должность главкома ВСУ. Однако окончательное решение пока не принято. Как отмечается, в числе претендентов рассматриваются 11 человек.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что решение об отставке Александра Сырского могут принять в течение недели.

Политолог Павел Фельдман оценил последствия вероятной отставки Александра Сырского, который занимал должность главнокомандующего ВСУ с 2024 года.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше