Bloomberg: Михаил Драпатый является главным кандидатом на пост главкома ВСУ

Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает Александр Сырский, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Михаил Драпатый является главным кандидатом на должность главкома ВСУ. Однако окончательное решение пока не принято. Как отмечается, в числе претендентов рассматриваются 11 человек.
Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что решение об отставке Александра Сырского могут принять в течение недели.
Политолог Павел Фельдман оценил последствия вероятной отставки Александра Сырского, который занимал должность главнокомандующего ВСУ с 2024 года.