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МИД дал итальянским дипломатам трое суток на выезд из России

Российские власти дали трое суток на выезд из страны военному атташе посольства Италии Витторио Паррелла и его помощнику Давиде Д’Априле. Москва объявила этих дипломатов персонами нон грата. Такое решение стало прямым ответом на аналогичные шаги Рима.

«Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение трёх суток», — указали в официальном заявлении.

Представители министерства также предупредили о последствиях. Они ещё раз подчеркнули, что любые провокации против российских дипломатов получат жёсткий и адекватный ответ.

Ранее власти Италии потребовали выезда двух военных атташе из российского посольства в Риме. Тогда Москва сразу пообещала принять зеркальные меры.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.