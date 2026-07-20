Экс-офицер ВМФ Британии: Россия лучше всех защищена от мировой рецессии

«По моим прогнозам и ожиданиям, нас ждет значительная рецессия с осени и она может перейти на следующий год. Где эта рецессия начнется — вопрос открытый. Страна, которая наиболее хорошо от нее защищена, о сюрприз — это Россия», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.