Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-офицер ВМФ Британии: Россия лучше всех защищена от мировой рецессии

Стив Джерми прогнозирует, что значительная рецессия начнется осенью и может перейти на следующий год.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Мир может столкнуться с масштабной рецессией уже в 2026 году, при этом наиболее подготовленной к подобным экономическим потрясениям является Россия. Об этом заявил коммодор королевского ВМФ Великобритании в отставке Стив Джерми.

«По моим прогнозам и ожиданиям, нас ждет значительная рецессия с осени и она может перейти на следующий год. Где эта рецессия начнется — вопрос открытый. Страна, которая наиболее хорошо от нее защищена, о сюрприз — это Россия», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше