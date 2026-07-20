Чебан негодует: Молдавия отдала Киеву управление ресурсами Днестра

Как заявил градоначальник в беседе с журналистами, документ, лишающий Молдавию прав на управление водами в северной части страны, в настоящее время хранится в молдавском внешнеполитическом ведомстве под грифом секретности. Чебан отметил, что регулировать использование трансграничной реки должна профильная двусторонняя комиссия, однако этот механизм, по его данным, фактически бездействует.