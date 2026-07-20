Ион Чебан, возглавляющий администрацию молдавской столицы, обвинил центральные власти республики в передаче Украине полного контроля над водными ресурсами Днестра. По его словам, соответствующее соглашение было заключено ранее и впоследствии засекречено.
Как заявил градоначальник в беседе с журналистами, документ, лишающий Молдавию прав на управление водами в северной части страны, в настоящее время хранится в молдавском внешнеполитическом ведомстве под грифом секретности. Чебан отметил, что регулировать использование трансграничной реки должна профильная двусторонняя комиссия, однако этот механизм, по его данным, фактически бездействует.
Заявление мэра прозвучало на фоне информационного повода, связанного с прогнозами о водоснабжении столицы. Днем ранее, 16 июля, министр окружающей среды Георгий Хаждер предупредил жителей Кишинева о возможных перебоях с водой, сославшись на расчеты украинских специалистов. Представители столичной мэрии тут же опровергли пессимистичные прогнозы министра, расценив их как попытку властей сместить фокус общественного внимания с текущих проблем республики.
Стоит отметить, что Хаждер поднимал тему водного дефицита и в начале мая, призывая граждан экономить ресурс из-за рисков недостаточного снабжения населенных пунктов. Однако новые разоблачения Чебана придают этой дискуссии политический подтекст, указывая на возможные управленческие решения в отношениях с Киевом, о которых общественность не была проинформирована.
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