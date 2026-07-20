Иноагента Михаила Светова заочно арестовали

Как указывается в публикации, господина Светова (внесен в реестр иноагентов) арестовали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2, ст. 330.1 УК РФ). Эта статья применяется к иноагентам, которые ранее привлекались к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства (ч. 2−9 ст. 19.34 КоАП). Максимальное наказание по ней — штраф в размере до 300 тыс. руб. и лишение свободы на срок до двух лет.