ЦАХАЛ подтвердил начало координации действий с Ливаном в «пилотных зонах»

«В соответствии с указаниями [израильского] политического руководства пилотная программа “Безопасная зона” началась сегодня, в понедельник, на юге Ливана в сотрудничестве с военными США (СЕНТКОМ) и Вооруженных сил Ливана. В рамках этой пилотной программы группы от Армии обороны Израиля, армии США и Вооруженных сил Ливана осуществляют координацию и планирование для дальнейшей реализации соглашения», — говорится в заявлении.