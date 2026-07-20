ЦАХАЛ подтвердил начало координации действий с Ливаном в «пилотных зонах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Израильская армия приступила к координации своих действий с ливанскими военными в так называемых пилотных зонах на юге Ливана. Это подтвердила армейская пресс-служба.
«В соответствии с указаниями [израильского] политического руководства пилотная программа “Безопасная зона” началась сегодня, в понедельник, на юге Ливана в сотрудничестве с военными США (СЕНТКОМ) и Вооруженных сил Ливана. В рамках этой пилотной программы группы от Армии обороны Израиля, армии США и Вооруженных сил Ливана осуществляют координацию и планирование для дальнейшей реализации соглашения», — говорится в заявлении.
Соглашение, о котором идет речь, подразумевает начало вывода израильских войск с ливанской территории. Подробностей о процессе вывода своих подразделений армия Израиля не сообщает. Вместе с тем военные предупредили, что будут отвечать на любые попытки срыва этого процесса. «Армия обороны Израиля будет жестко реагировать на любое нарушение соглашения», — указано в заявлении.
Ранее 20 июля Госдепартамент США объявил, что три «пилотные зоны», из которых должны быть выведены войска Израиля, начали действовать в Ливане.
26 июня Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение по итогам пяти раундов консультаций, которые проходили в Вашингтоне под эгидой США. В соответствии с ним ливанские вооруженные силы должны постепенно восстановить «эффективный суверенный контроль над всей территорией страны», а Израиль — вывести войска из занятых им районов.