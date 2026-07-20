CBS: почти 100 военных США получили ранения при ударах Ирана

Помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил, что информация CBS News соответствует действительности. «Почти 100 военнослужащих были сочтены получившими ранения той или иной степени тяжести с 7 июля 2026 года. Тем не менее 96% [из них уже] вернулись к дальнейшей службе», — заявил Парнелл. Он утверждал, что раненые получили в основном небольшие сотрясения мозга.