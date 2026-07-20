Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: почти 100 военных США получили ранения при ударах Ирана

Помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил, что информация телекомпании соответствует действительности.

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Порядка 100 американских военнослужащих получили в июле ранения в результате ударов Ирана по местам их базирования на Ближнем Востоке. Об этом сообщила телекомпания CBS News, достоверность данных которой признал Пентагон.

«Почти 100 военнослужащих США получили ранения в результате иранских атак на целый ряд баз на Ближнем Востоке в этом месяце», — передал телеканал со ссылкой на американских должностных лиц. Согласно этим данным, «большинство [раненых] уже вернулось в строй».

Помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил, что информация CBS News соответствует действительности. «Почти 100 военнослужащих были сочтены получившими ранения той или иной степени тяжести с 7 июля 2026 года. Тем не менее 96% [из них уже] вернулись к дальнейшей службе», — заявил Парнелл. Он утверждал, что раненые получили в основном небольшие сотрясения мозга.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше