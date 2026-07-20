Чебан заявил о тайной передаче Украине контроля над ресурсами Днестра

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что власти Молдавии передали Украине контроль над водными ресурсами реки Днестр и засекретили соответствующий документ, пишет РИА Новости.
По словам Иона Чебана, некоторое время назад заключили соглашение, согласно которому Молдавия уступила Украине все права управления водными ресурсами на севере страны.
«Этот документ засекречен и находится в министерстве иностранных дел», — добавил он.
Ранее министр окружающей среды Молдавии Геогре Хаджер заявил, что Кишинев может остаться без воды из-за дефицита в Днестре.