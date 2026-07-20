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Захарова назвала ложью заявления главы МИД Италии о высылке дипломатов из Москвы

Официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что это была ответная мера на действия итальянского правительства.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антони Таяни лжет о том, что Россия якобы без оснований выслала итальянского военного атташе и его помощника. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

В частности, итальянский министр назвал действия Москвы «актом мести» за высылку двух российских дипломатов из Рима, добавив, что каких-либо оснований для этого не было. «Не поняла: так “без каких-либо оснований” или “акт мести”? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», — написала Захарова в Telegram-канале.

«Интересно, они в таком же духе и [премьер-министру Италии Джордже] Мелони докладывают? Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова подтвердила ТАСС, что РФ в качестве ответной меры выслала итальянского военного атташе и его помощника, которым необходимо покинуть страну в течение трех суток. В понедельник временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван в российского дипведомство, где ему объявлено о соответствующем решении Москвы.

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