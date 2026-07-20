Захарова назвала ложью заявления главы МИД Италии о высылке дипломатов из Москвы

В частности, итальянский министр назвал действия Москвы «актом мести» за высылку двух российских дипломатов из Рима, добавив, что каких-либо оснований для этого не было. «Не поняла: так “без каких-либо оснований” или “акт мести”? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», — написала Захарова в Telegram-канале.