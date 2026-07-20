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Трамп и новый премьер Британии обсудили Ормузский пролив, а не Украину

Новый британский премьер-министр Энди Бернем уже провел свой первый международный телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Новый британский премьер-министр Энди Бернем уже провел свой первый международный телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. В центре внимания оказалась ситуация в Ормузском проливе, тогда как тема Украины в беседе не поднималась.

Как следует из официального заявления канцелярии главы британского правительства, разговор состоялся сразу после того, как Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера в понедельник. Первый звонок американскому коллеге Бернем начал с поздравлений — он поздравил Трампа с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

В ходе беседы британский премьер подтвердил приверженность Лондона обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, а также заверил американскую сторону в готовности защищать союзников. Кроме того, Бернем изложил собеседнику свои политические приоритеты и передал приглашение посетить Манчестер, где в следующем году пройдет саммит G20.

Как позднее информировали британские СМИ, сразу после завершения разговора с Трампом Бернем провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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