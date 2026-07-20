Петросян не планирует завершать карьеру

Российская фигуристка Аделия Петросян не планирует завершать профессиональную спортивную карьеру после ухода из команды Этери Тутберидзе.
По информации РИА Новости, фигуристка уже рассматривает несколько тренеров для сотрудничества.
Под руководством Тутберидзе Петросян трижды подряд выиграла чемпионат России. На Олимпийских играх — 2026 Петросян заняла шестое место.
16 июля стало известно, что ISU присвоил спортсменке нейтральный статус для участия в международных турнирах.
Ранее Петросян сообщила о желании уйти от Тутберидзе по телефону.