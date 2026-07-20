Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каю Каллас «тупым человеком»

Американский журналист Такер Карлсон резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что был шокирован уровнем её интеллекта. Об этом он рассказал в своём подкасте.

Американский журналист Такер Карлсон резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявив, что был шокирован уровнем её интеллекта. Об этом он рассказал в своём подкасте.

По словам Карлсона, он встретился с Каллас во время одного из ужинов с участием дипломатов.

«Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовёшь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?» — заявил журналист.

Карлсон также утверждает, что другие участники встречи были удивлены тем, насколько Каллас «неинформированна» и «по-детски» себя ведёт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание Каи Каллас о геополитическом значении рыбы.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше