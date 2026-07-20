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Президент Хорватии не видит угрозы Евросоюзу от России

Зоран Миланович добавил, что конфликт можно спровоцировать, и некоторые отчаянно этого хотят.

БЕЛГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Угроз безопасности Евросоюза со стороны России не существует, но некоторые силы пытаются разжечь конфликт с РФ. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят», — приводит слова Милановича его канцелярия.

По словам главы хорватского государства, Загребу не стоит участвовать в деятельности так называемой коалиции желающих, поскольку «на данный момент это всего лишь психологическая подготовка к войне против России». Миланович также подчеркнул, что ЕС «занимается исключительно разговорами о войне и попытками финансировать военное производство». Как отметил президент Хорватии, Евросоюз «поставил себя в невыгодное положение», и оно может стать еще хуже, если подобное поведение продолжится.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, что заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу — это не просто бред, а провокация и дезинформация с целью одурачить собственное население.

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