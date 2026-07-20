Президент Хорватии не видит угрозы Евросоюзу от России

По словам главы хорватского государства, Загребу не стоит участвовать в деятельности так называемой коалиции желающих, поскольку «на данный момент это всего лишь психологическая подготовка к войне против России». Миланович также подчеркнул, что ЕС «занимается исключительно разговорами о войне и попытками финансировать военное производство». Как отметил президент Хорватии, Евросоюз «поставил себя в невыгодное положение», и оно может стать еще хуже, если подобное поведение продолжится.